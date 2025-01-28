Bahçeli: 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye 21 Ocak'ta geceyi sabaha bağlayan bir saatte tam bir hafta önce korkunç bir felakette sarsıldı. Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangın 78 masum insanımızı hem yakarak hem de zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Güle oynaya tatile gidip de sıralı tabutlarda evlerine dönen merhum vatandaşlarımıza okul sıraları boş kalan çocuklarımıza ve küçücük yavrularımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu faciadan yaralı kurtulanlara şifalar diliyorum. Boğaz dokuz boğumdur sekizi yutkunmak biri de konuşmak içindir.

"DEĞERSİZ TARTIŞMALARDAN BİR ŞEY ANLAYAN VAR MI?"

Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların karşılıklı sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyuttadır. Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Allah için birisi söylesin geçen haftadan beri süregelen dipsiz tartışma anaforundan bir şey anlayan var mıdır? Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık? 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek? Yangında kimin sorumluluğu buluyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz adalet ve hukuk gereğidir. Sorumluları adaletin önüne çıkaramazsak hiçbir sorunu çözemeyiz. Grand Kartal Otel yangını ile ilgili bırakalım yargı görevini yapsın. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye girerek çok yönlü soruşturmayı bir an evvel ikmal etsin. Çalışmayan yangın alarmını bulunmayan yangın merdivenlerini acil aydınlatma sisteminin eksikliklerini görmek gerekmektedir."