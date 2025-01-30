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Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Özel hastane yönetmeliği' değişti

Özel hastaneler yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, üst düzey tıbbi denetim dönemi başlatıldı, özel hastanelerin işletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yeniden düzenlendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 07:30, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 07:32
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Özel hastane yönetmeliği' değişti

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, özel hastaneler yönetmeliği sil baştan yenilendi.

Özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemi hayata geçiriyor. Eski yönetmelikte 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Yürürlüğü giren yönetmelikte ise yalnızca kalite açısından değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye'nin önde gelen uzmanları yer alacak.

Bilimsel komisyonlar şu branşlardan oluşacak:

"Yenidoğan yoğun bakım, erişkin yoğun bakım, aile hekimliği ortopedi ve travmatoloji, acil sağlık hizmetleri, cinsiyet değişikliği, tıbbi genetik, organ nakli, radyoloji hizmetleri, beyin ve sinir cerrahisi, tıbbi onkoloji, çocuk ve erişkin hematoloji, kulak burun boğaz, gastroenteroloji ve obezite cerrahisi, kardiyoloji ve erişkin kalp ve damar cerrahi, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, göğüs hastalıkları, tıbbi laboratuvar hizmetleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri."

SGK'NIN BELİRLEDİĞİ FARK ÜCRETLERİ DIŞINDA ÜCRET TALEP EDİLMESİ YASAKLANACAK

Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmaktan çıkartılıyor. Yeni yönetmelikle, özel hastanelerde yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde özel hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor. Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirildi. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT fiyatları baz alınacak.

ÖZEL HASTANE AÇMAK İSTEYENLERE YENİ KRİTERLER GETİRİLDİ

Özel hastane açmak isteyenler için de önemli kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin hastane açması engellendi ve sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin yeniden hastane açmaları kısıtlanıyor. Sağlık Bakanlığı, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı çerçevesinde risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekanın kullanıldığı çoklu ve şeffaf denetim mekanizmasını uygulamaya aldı. Özel hastanelerde yapay zeka destekli denetimler gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

KALİTE AKREDİTASYONU ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin 'Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü' tarafından akredite edilmesini zorunlu hale getirdi. Sağlıkta Akreditasyon Standartlarında 7 boyut, 32 bölüm, 58 standart ve 244 değerlendirme ölçütü yer alıyor. Bu akreditasyon belgesi üç yıllığına verilecek ve her yıl kontrol edilecek. Tarihte ilk kez rutin denetimlere ek olarak kalite akreditasyonu zorunlu hale getirildi. Sağlıkta Akreditasyon Standartlarında yer alan 7 boyut ise sağlık hizmetleri, hasta deneyimi, acil durum yönetimi, sağlıklı çalışma yaşamı, yönetim ve organizasyon, performans ölçümü ve kalite geliştirme, destek hizmetlerinden oluşuyor.

VATANDAŞLAR ÖZEL HASTANELERDEN ALDIĞI HİZMETİ DEĞERLENDİREBİLECEK

Vatandaşların özel hastanelerden aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini bildirebilmesi için 'Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi' ile entegre karekodlu etiketlerin özel sağlık tesislerine konulması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar doğrudan Bakanlığa bildirimde bulunabilecek. Uzman hekimlere, muayenehanelerini kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışma imkanı getiriliyor. Hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, muayenehanesini kapatan hekimlere kadro şartı aranmaksızın çalışma olanağı sunulacak. Özel hastanelerde eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu hale geliyor. Tarihte ilk kez bu kadrolar için zorunluluk uygulanacak. Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda olacak.

Yeni uygulama ile kayıt dışılığın engellenmesi ve vatandaşa erişilebilir sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor. Başta deprem riski olmak üzere zaruret teşkil eden hallerde özel hastanelerin güvenli binalara taşınmasında kolaylık sağlanacak. Depreme dayanıklı, gelişmiş fiziki imkanlara sahip hastanelerde hizmet sunulması hedefleniyor. Özel hastanelere palyatif bakım yatağı açmak istemeleri halinde kolaylık sağlanarak bakıma ihtiyaç duyan hastaların sağlık hizmetine daha kolay erişmesi hedefleniyor.

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