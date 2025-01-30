ABD'de bir uçak ile askeri helikopter havada çarpıştı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

Açıklamada, America Havayollarına ait ticari uçak ile askeri bir helikopterin çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, uçakta 60 yolcu ile 4 mürettabat, helikopterde ise 3 askeri personel bulunuyor. Yaşanan kazada can kaybı olup olmadığı yönünde henüz açıklama yapılmadı.

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu.

Düşen uçakta kaç yolcu olduğu ve yolcuların durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.