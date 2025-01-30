Denizli'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü 6 yaralı

Sabah saatlerinde, Denizli-Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu köprüsünde işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 6 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Yaralıların da olduğu belirtilirken yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.