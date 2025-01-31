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Teğmenler onay bekliyor

Türkiye'nin bütünlüğünü savunmaya and içen teğmenler için hüküm verildi. Son sözü Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu söyleyecek.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 08:05, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 08:06
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Teğmenler onay bekliyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TSK'dan ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilen teğmenlerle ilgili kararın, onay sonrası kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulları mezuniyet töreninden sonra "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek and içen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç istemi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili Yüksek Disiplin Kurulu dün tamamladı.

GEREKÇE BEKLENİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları dün, teğmenlerle ilgili kararın son aşamada olduğunu açıkladı. MSB kaynakları açıklamasında "YDK gerekçeli kararlarının tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. Kararın Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun onayından sonra duyurulacağı açıklandı.

Teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar, 16 Ocak'ta Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) yazılı ve sözlü savunma yapmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenler ile idareciler hakkında, "16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

Teğmenler hakkında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve 18 Kasım 2024'te Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişlerdi.

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