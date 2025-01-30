Sular kesildi, 3 belediye çalışanının telefonuna el kondu

Atık su döktüğü iddia edildi: Bir büyükşehre ceza geldi
Atık su döktüğü iddia edildi: Bir büyükşehre ceza geldi
Sahte polis, yazım hatasından yakayı ele verdi
Sahte polis, yazım hatasından yakayı ele verdi
Teğmenler için gerekçeli karar saatler içinde açıklanacak!
Teğmenler için gerekçeli karar saatler içinde açıklanacak!
O kentte ulaşıma ikinci zam!
O kentte ulaşıma ikinci zam!
SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Şimşek: Ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceğiz
Şimşek: Ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceğiz
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
MTV'de ilk taksit ödemelerinde yarın son gün
MTV'de ilk taksit ödemelerinde yarın son gün
Memurların maaş zammı ilk aydan eriyecek!
Memurların maaş zammı ilk aydan eriyecek!
Yeni hakim ve savcılar için atama töreni
Yeni hakim ve savcılar için atama töreni
Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
2025 yılı Özel Eğitim Desteği tutarları açıklandı
2025 yılı Özel Eğitim Desteği tutarları açıklandı
Jandarma'dan 16 ilde PKK'ya yönelik operasyon
Jandarma'dan 16 ilde PKK'ya yönelik operasyon
Bakanlık bu kıyafeti yasakladı, piyasadan toplatıyor
Bakanlık bu kıyafeti yasakladı, piyasadan toplatıyor
Bakan Yumaklı'dan belediyelere ihtar: Ya barınak yap ya da cezasına katlan
Bakan Yumaklı'dan belediyelere ihtar: Ya barınak yap ya da cezasına katlan
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
Yüzde 85'i risk altında: Üretimin kalbi fabrikalar yangına hazır değil
Yüzde 85'i risk altında: Üretimin kalbi fabrikalar yangına hazır değil
Tesla'nın geliri ve karı beklentileri karşılayamadı
Tesla'nın geliri ve karı beklentileri karşılayamadı
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif, Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif, Genel Kurulda
Bakanlık uyardı: İşte taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünler
Bakanlık uyardı: İşte taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünler
FED yılın ilk faiz kararını açıkladı
FED yılın ilk faiz kararını açıkladı
İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon anlaşması
İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon anlaşması
Özel klinikte serum sonrası ölüm iddiasına inceleme
Özel klinikte serum sonrası ölüm iddiasına inceleme
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Otel faciasında skandal iddia: Yangın daha erken mi başladı?
Otel faciasında skandal iddia: Yangın daha erken mi başladı?
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında 3 tutuklama talebi
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında 3 tutuklama talebi
Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında kapatma talebi
Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında kapatma talebi
Öğrencilere tokat atan okul müdürü açığa alındı
Öğrencilere tokat atan okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da tüm binalarda yangın denetimi yapılacak
İstanbul'da tüm binalarda yangın denetimi yapılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sular kesildi, 3 belediye çalışanının telefonuna el kondu

Yalova'da kent geneline su sağlayan içme suyu arıtma tesisinde, su üstünde oluşan köpükler nedeniyle alarma geçildi. Kent genelinde sular kesildi, konuya ilişkin Valilik açıklama yaptı. Kimyasal madde şüphesiyle ilgili 3 belediye çalışanının telefonlarına el kondu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 13:47, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:53
Yazdır
Sular kesildi, 3 belediye çalışanının telefonuna el kondu

Yalova'da dün gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi üzerinde, il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı.

SUYA KİMYASAL MNADDE ATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sudan numune alınarak inceleme başlatırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılma ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

VALİLİK VE BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok" ifadelerine yer verdi.

İŞTEN ÇIKARTILAN 3 BELEDİYE ÇALIŞANININ CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Yalova Valiliği'nden alınan bilgide ise gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı üzerine, il genelinde suların tedbir amacıyla kesildiği belirtildi. Daha önce işten çıkarılan 3 belediye çalışanının, olayla ilgileri olma ihtimali üzerine, jandarma tarafından söz konusu kişilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el koyulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber