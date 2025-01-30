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Thodex Fatih'e bir suçtan tahliye: Örgütten tahliye, dolandırıcılıktan tutuklu kalacak

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan ve 11 bin 196 yıl hapse mahkum edilen Faruk Fatih Özer'in davasında istinaf mahkemesi kararını verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi Özer'in "örgüt kurma ve yönetme" suçundan tahliyesine karar verirken, "dolandırıcılık" suçundan tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 15:18, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:01
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Thodex Fatih'e bir suçtan tahliye: Örgütten tahliye, dolandırıcılıktan tutuklu kalacak

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan ve 11 bin 196 yıl hapse mahkum edilen Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararını verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenen Özer, "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

BİR SUÇTAN TAHLİYE KARARI

7'si tutuklu 21 sanıklı davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi incelemelerini tamamladı. Faruk Fatih Özer'in "örgüt kurma ve yönetme" suçundan tahliyesine karar verirken, "dolandırıcılık" suçundan tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan Daire dosya hakkında bozma kararına imza attı. Kararı Özer'in avukatı duyurdu.

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