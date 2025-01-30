Avukatlık Hizmetleri Sınıfında olmayan memurun intibat talebine red

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Olay: Keçiören Belediyesi'nde avukat olarak görev yaparken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na hukuk müşaviri olarak atanan bir memur, önceki avukatlık hizmetleri süresinin intibak edilerek derece ve kademesinin yükseltilmesini talep etti.

Gerekçe: Memur, daha önceki avukatlık çalışmaları sırasında topluluk sigortası primlerinin eksik ödenmiş olduğunu, sonradan yapılandırma ile ödediğini ve bu nedenle intibakının yapılması gerektiğini savundu.

Mahkeme Kararı: Ankara 9. İdare Mahkemesi, davacının talebini reddetti. Mahkeme, 657 sayılı Kanun'un 36/C maddesinin sadece belirli hizmet sınıfları (avukatlık, teknik, sağlık gibi) için intibak olanağı tanıdığını ve davacının genel idare hizmetleri sınıfında görev yapması nedeniyle bu haktan yararlanamayacağını belirtti.



Yasal Dayanak: Mahkeme, 657 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 195. maddesini değerlendirdi. 1136 sayılı kanunun ilgili maddesi memuriyet öncesi avukatlık süresinin intibakını genel bir şart olarak belirtse de 657 sayılı kanunun daha sonraki düzenlemesinde bu haktan sadece avukatlık hizmetleri sınıfındakilerin yararlanabileceği belirtildi.



Sonuç: Mahkeme, davacının önceki avukatlık hizmetlerinin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına karar verdi. Mahkeme, yargılama giderlerini davacının üzerine bıraktı. Davacının karara karşı istinaf yolu açık.



Haberin Özeti ve Analizi:



Bu karar, memuriyet öncesi hizmet sürelerinin değerlendirilmesi konusunda önemli bir emsal teşkil ediyor. Mahkeme, kanun hükümlerini ve Yargıtay kararlarını dikkate alarak, memuriyet öncesi hizmetlerin sadece ilgili hizmet sınıfında olanlar için intibak edilebileceğine hükmetti. Bu durum, avukatlık gibi özel hizmet sınıflarında çalıştıktan sonra farklı bir memuriyete geçenlerin dikkat etmesi gereken bir konu.