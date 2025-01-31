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Ailesinden 4 kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'daki evlerinde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 23:35, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 23:34
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Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde anneannesi Fatma İnce (71), babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32) ve kardeşi Dilan Yenigün'ü (12) silahla öldürdüğü gerekçesiyle Bursa'da yakalanan şüpheli B.Y'nin (17) Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı B.Y, sevk edildiği adliyede ifade işlemleri sonrası tutuklandı.

Suçta kullandığı silah olay yerinde bulunan zanlının üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para ele geçirildiği öğrenildi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında herhangi bir suç kaydı çıkmayan şüpheliyle yapılan ön görüşmede, babasıyla tartışma yaşadığıyla ilgili tutarsız beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde gece saatlerinde anneanne Fatma İnce, baba Mehmet Yenigün, anne Aysun Yenigün ve çocukları Dilan Yenigün silahla vurularak öldürülmüş, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin ise evden kaçtığı tespit edilmişti.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip yaparak, cinayet şüphelisi B.Y'yi Bursa'da yakalamıştı.

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