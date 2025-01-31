İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 zanlı yakalandı
FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanan ve örgütle irtibatı bulunan 11 zanlı, İstanbul merkezli operasyonda yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 11:21, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:26
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
FETÖ'nün Faaliyetlerine Yönelik Çalışmalar
- Adli ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanmak için örgüte ait çalışma evlerinde kalanlar
- Düzenlenen gezilere katılanlar
- Ankesörlü hatlardan arananlar
- Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullananlar
- Sözde yöneticilerle irtibatı bulunan şüpheliler
Eş Zamanlı Operasyonlar
İstanbul merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin Mesleki Geçmişi
Şüphelilerden 8'inin daha önce hakim ve savcılık yaptığı, daha sonra ise istifa ederek avukat oldukları öğrenildi.Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.