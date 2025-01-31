İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 zanlı yakalandı

Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Türk-İş: Açlık ve yoksulluk sınırları arttı
Türk-İş: Açlık ve yoksulluk sınırları arttı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Teğmenler onay bekliyor
Teğmenler onay bekliyor
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Fon'dan işsizlere 217 milyar lira
Fon'dan işsizlere 217 milyar lira
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
Madde kabul edildi: Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?
Madde kabul edildi: Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?
Avukatlık Hizmetleri Sınıfında olmayan memurun intibak talebine red
Avukatlık Hizmetleri Sınıfında olmayan memurun intibak talebine red
Bakan Bolat tarih verdi: Ekonomik rahatlamayı herkes hissedecek
Bakan Bolat tarih verdi: Ekonomik rahatlamayı herkes hissedecek
Bakan Şimşek: Konut arzını artırarak kiraları kontrol altına alacağız
Bakan Şimşek: Konut arzını artırarak kiraları kontrol altına alacağız
'JAK timleri otel yangınına müdahale etmedi' iddiasına açıklama
'JAK timleri otel yangınına müdahale etmedi' iddiasına açıklama
Bakanlık açıkladı: İSG hizmetlerinde otomatik ceza uygulaması yok
Bakanlık açıkladı: İSG hizmetlerinde otomatik ceza uygulaması yok
Topuk kanı uygulamasında retler 5 kat arttı
Topuk kanı uygulamasında retler 5 kat arttı
İstanbul'dan sonra bir ilde daha et fiyatları sabitlendi
İstanbul'dan sonra bir ilde daha et fiyatları sabitlendi
Yalova'da içme suyunda 'köpüklenme' olayında 4 gözaltı
Yalova'da içme suyunda 'köpüklenme' olayında 4 gözaltı
Bakanlıktan 'kayıt dışı otelleri kapın' talimatı
Bakanlıktan 'kayıt dışı otelleri kapın' talimatı
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaza bu kış zam yok
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaza bu kış zam yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez
Süresiz nafaka dönemi sona mı eriyor?
Süresiz nafaka dönemi sona mı eriyor?
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Ana sayfaHaberler Terör

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 zanlı yakalandı

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanan ve örgütle irtibatı bulunan 11 zanlı, İstanbul merkezli operasyonda yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 11:21, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:26
Yazdır
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

FETÖ'nün Faaliyetlerine Yönelik Çalışmalar

  • Adli ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanmak için örgüte ait çalışma evlerinde kalanlar
  • Düzenlenen gezilere katılanlar
  • Ankesörlü hatlardan arananlar
  • Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullananlar
  • Sözde yöneticilerle irtibatı bulunan şüpheliler


Eş Zamanlı Operasyonlar

İstanbul merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin Mesleki Geçmişi

Şüphelilerden 8'inin daha önce hakim ve savcılık yaptığı, daha sonra ise istifa ederek avukat oldukları öğrenildi.Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber