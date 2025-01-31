İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

FETÖ'nün Faaliyetlerine Yönelik Çalışmalar

Adli ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanmak için örgüte ait çalışma evlerinde kalanlar

Düzenlenen gezilere katılanlar

Ankesörlü hatlardan arananlar

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullananlar

kullananlar Sözde yöneticilerle irtibatı bulunan şüpheliler





Eş Zamanlı Operasyonlar

İstanbul merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin Mesleki Geçmişi

Şüphelilerden 8'inin daha önce hakim ve savcılık yaptığı, daha sonra ise istifa ederek avukat oldukları öğrenildi.Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.