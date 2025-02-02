Engelli çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba gözaltında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında "Kocaeli Gebze'de engelli çocuk, anne ve babasının şiddetine maruz kaldı" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ocak'ta engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine de müdahil olarak şiddet uygulayan şahısların gereken cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

Çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basına ve sosyal medyaya yansıyan H.K.Ç. isimli çocuğa şiddet uygulanmasına yönelik Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında baba M.Ç. ile anne S.Ç. gözaltına alındı.

Mağdur çocuk H.K.Ç. ise koruma tedbir kararı alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesine teslim edildi.