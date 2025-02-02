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Çok kazandığı halde az vergi ödeyen sanatçılar radarda

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, kayıt dışı denetimleri kapsamında, oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarına yönelik inceleme gerçekleştirirken ilk aşamada 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 12:23, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 12:25
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Çok kazandığı halde az vergi ödeyen sanatçılar radarda

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gelir beyanlarına yönelik denetimler artırılıyor.

Hemen her alandaki sektör ve meslekleri inceleyen VDK, bu kez oyuncular, ses sanatçıları ve ajansları mercek altına aldı.

Yürütülen analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi.

Bu süreçte, söz konusu kişi ve ajansların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam gelirleri ile diğer kazançları detaylı olarak taranıyor.

Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük göstermek amacıyla yakınları ve menajerleri gibi kişi veya kanallar üzerinden tahsilat yapması, banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olması gibi nedenlerle "riskli" olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda, oyuncu ve ses sanatçılarının ajansları ve sahne aldıkları işletmelerle ilişkileri de tek tek incelendi.

Bir oyuncunun 100 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı çıktı

Yapılan analizler neticesinde ilk olarak yaklaşık 150 sanatçı ve ajansı riskli bulundu. Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı.

İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek.

İlk incelemenin ardından sanatçıların 2024 yılına ilişkin verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyanları da analiz edilecek.

Öte yandan RADAR Sistemi üzerinden yapılan taramalar sonucu beyan edilen gelir ile yapılan harcamalar arasındaki uyumsuzluk da araştırılacak. Bu kapsamda beyan edilen gelir ile harcaması arasında bariz uyumsuzluk tespit edilen mükellefler "riskli" kategoriye alınacak.

"Vergi beyanlarının eksiksiz yapılması önem taşıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin, vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." dedi.

Denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırıcı bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurgulayan Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması önem taşıyor." diye konuştu.

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