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Ege Denizi beşik gibi! 4,7 büyüklüğünde yeni deprem

Ege bölgesinde meydana gelen depremler yürekleri ağza getirdi. Ege Denizi'nde saat 20.44'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gün içinde de peş peşe 3 şiddetli deprem meydana gelmişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 21:25, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 21:50
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Ege beşik gibi sallanıyor, son 24 saate peş peşe meydana gelen depremler aynı korkuyu yaşattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde Ege Denizi'nde son 1 saatte üç depremin meydana geldiğini açıkladı.

3 DEPREM DE YARIM SAAT İÇİNDE OLDU

AFAD, Ege Denizi'nde saat 04.59'da 3,9, saat 05.18'de 4,0, saat 05.34'te de 4,0 büyüklüğünde üç depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremlerin derinlikleri 7 kilometre olarak duyuruldu. Yere yakın gerçekleşen sarsıntılar kuvvetli hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

EGE DENİZİ'NDE 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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