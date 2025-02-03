Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.209 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.775 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Şubat altın fiyatları...
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 07:37, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 07:42
Altın fiyatları, 3 Şubat 2025 Pazartesi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Yeni güne ise gram altın güne 3.209 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 248 liradan başladı.Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?
Güncel altın fiyatları şöyle:
- Gram altın satış fiyatı: 3.209,43 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 5.248,35 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 10.482,93 TL
- Tam altın satış fiyatı: 20.918,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.927,63 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 52.191,00 TL
- Ons altın satış fiyatı: 2.775,40 dolar