Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları, 3 Şubat 2025 Pazartesi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Yeni güne ise gram altın güne 3.209 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 248 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle: