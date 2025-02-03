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Dolar 36 TL barajına geldi

Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan dolar, günü 35,99 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 17:30, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:52
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Dolar 36 TL barajına geldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları35,857035,858035,992035,9930
Avro37,220037,221036,960036,9610
Sterlin44,500044,510044,478044,4880
İsviçre frangı39,390039,400039,310039,3200
ANKARA
ABD doları35,827035,907035,962036,0420
Avro37,180037,260036,920037,0000
Sterlin44,440044,650044,418044,6280

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