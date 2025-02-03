Dolar 36 TL barajına geldi
Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan dolar, günü 35,99 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 17:30, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:52
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,8570
|35,8580
|35,9920
|35,9930
|Avro
|37,2200
|37,2210
|36,9600
|36,9610
|Sterlin
|44,5000
|44,5100
|44,4780
|44,4880
|İsviçre frangı
|39,3900
|39,4000
|39,3100
|39,3200
|ANKARA
|ABD doları
|35,8270
|35,9070
|35,9620
|36,0420
|Avro
|37,1800
|37,2600
|36,9200
|37,0000
|Sterlin
|44,4400
|44,6500
|44,4180
|44,6280