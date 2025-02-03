Dolar 36 TL barajına geldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,8570 35,8580 35,9920 35,9930 Avro 37,2200 37,2210 36,9600 36,9610 Sterlin 44,5000 44,5100 44,4780 44,4880 İsviçre frangı 39,3900 39,4000 39,3100 39,3200 ANKARA ABD doları 35,8270 35,9070 35,9620 36,0420 Avro 37,1800 37,2600 36,9200 37,0000 Sterlin 44,4400 44,6500 44,4180 44,6280