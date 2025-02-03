Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?
3 ŞUBAT ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni gün de İstanbul serbest piyasada dolar 35,90 liradan, euro 37,72 TL seviyelerinden işlem görüyor. 3 Şubat Pazartesi güncel döviz kurları şöyle...
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 07:41, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 07:42
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.
Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,8888 (alış) 35,9033'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7224 TL seviyelerinde seyrediyor.Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?