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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

3 ŞUBAT ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni gün de İstanbul serbest piyasada dolar 35,90 liradan, euro 37,72 TL seviyelerinden işlem görüyor. 3 Şubat Pazartesi güncel döviz kurları şöyle...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 07:41, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 07:42
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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,8888 (alış) 35,9033'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7224 TL seviyelerinde seyrediyor.

Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

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