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Sokakta köpeğini gezdiren kadını kaçırmaya çalıştı, mahalleli engelledi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle faciaya dönüşmeden önlendi. A.A. (21) isimli erkek, köpeğini gezdiren H.N.K. adlı kadına saldırarak zorla kaçırmaya çalıştı. Ancak kadının çığlıkları üzerine harekete geçen mahalleli, saldırganı engelledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 07:54, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 07:56
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Sokakta köpeğini gezdiren kadını kaçırmaya çalıştı, mahalleli engelledi

DHA'nın haberine göre, olay gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde meydana geldi. 06 PGM 76 plakalı otomobiliyle caddede ilerleyen A.A., sokakta yürüyen H.N.K.'nin yanına yaklaştı. Aracından inen şüpheli, aniden genç kadına ve köpeğine saldırdı. Kadını saçlarından sürükleyerek tekme ve yumruklarla darbeden A.A., onu zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Şüpheli, kadının çığlıklar atmasına rağmen köpeğine de defalarca tekme savurdu.

Mahallelinin Müdahalesi Saldırıyı Engelledi

Kadının yardım çığlıkları, mahallede büyük bir tepkiye yol açtı. Olayı balkon ve pencerelerden izleyen bazı vatandaşlar hemen sokağa inerek saldırganın üzerine yürüdü. Panikleyen A.A., hızla otomobiline binmeye çalışırken, H.N.K. bu fırsattan yararlanarak araçtan kurtulmayı başardı. Ancak kaçmaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden kadın kaldırıma düşerek başını çarptı.

Mahalle sakinleri yaralı kadına yardım ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu kontrol altına alınırken, olay sırasında kaybolan köpeği ise bulunamadı.

Şüpheli Araçta Yakalandı

Polis ekipleri, olay yerinde görgü tanıklarının ifadelerini aldıktan sonra şüphelinin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda A.A., kaçtığı otomobilde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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