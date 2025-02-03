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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 değer kaybederek 9.823,52 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 13:43, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 13:44
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 180,86 puan ve yüzde 1,81 azalışla 9.823,52 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 56,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,22, holding endeksi yüzde 2,5 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,19 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yurt içinde açılanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, öğleden sonra yurt veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 seviyesinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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