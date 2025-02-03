Tekirdağ'da ilaç fabrikasında korkutan patlama! Ambulanslar peş peşe geldi
Tekirdağ'da bir ilaç fabrikasında 'kimyasalların karşımı sonrası' patlama meydana geldi. 6 işçi ambulanslarda tedavi edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 11:36, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:36
Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 11'inci sokakta faaliyet gösteren ilaç fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
İddiaya göre, üretim bölümünde kimyasalların karışımı sırasında meydana gelen patlamayla birlikte işçiler kendilerini dışarı atarken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALTI İŞÇİ ETKİLENDİ
Patlama nedeniyle sesten altı işçi etkilenirken, işçiler olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı bölümde çalışma yaparken, polis ekipleri ise patlamayla ilgili soruşturma başlattı.