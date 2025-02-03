Tekirdağ'da ilaç fabrikasında korkutan patlama! Ambulanslar peş peşe geldi

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 11'inci sokakta faaliyet gösteren ilaç fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

İddiaya göre, üretim bölümünde kimyasalların karışımı sırasında meydana gelen patlamayla birlikte işçiler kendilerini dışarı atarken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALTI İŞÇİ ETKİLENDİ

Patlama nedeniyle sesten altı işçi etkilenirken, işçiler olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı bölümde çalışma yaparken, polis ekipleri ise patlamayla ilgili soruşturma başlattı.