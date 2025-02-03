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Suriye'den Türkiye'ye tarihi ziyaret

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 12:43, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:44
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Suriye'den Türkiye'ye tarihi ziyaret

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara,'nın yarın Ankara'ya geleceğini bildirdi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacağını, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceğini ifade etti.

Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacağını belirten Altın, "Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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