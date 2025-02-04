Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi

Ege Denizi'nde Ocak ayının son günlerinde başlayan ve hız kesmeden devam eden deprem hareketliliği paniğe neden oluyor. 28 Ocak'tan bu yana bölgede 500'e yakın deprem kaydedilirken, Yunanistan ve Türkiye'nin sahil kısmında hissedilen sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son olarak 4 büyüklüğü üzerindeki depremin dün akşam saat 23.39'da kaydedildiğini açıklamış, depremin büyüklüğünün ise 4,7 olduğu belirtilmişti. Bu depremin 13,88 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklanırken, AFAD'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

BU KEZ 4,6 İLE SALLANDI

AFAD, saat 05.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu depremin ardından, saat 05.48'de 3.6, saat 06.03'te ise 3.9 büyüklüğünde yeni sarsıntılar kaydedildi.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği korkuya neden olan depremlerin, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığı bildirilen bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremler, 5-25 kilometre arasında değişen derinliklerde meydana gelmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem yaklaşık 140 kilometre mesafede gerçekleşmiştir.

2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmamıştır. Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir.

Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır."