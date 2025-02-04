Ticaret Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Ticaret Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var
Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var
Bankacılık hizmeti kabuk değiştirdi
Bankacılık hizmeti kabuk değiştirdi
Çalışma Bakanlığı 'iş güvenliği'ni meydanlara taşıyor
Çalışma Bakanlığı 'iş güvenliği'ni meydanlara taşıyor
İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları azalacak
İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları azalacak
Bakan Tekin: Çürük elmaları ayıklama yetkimiz yok!
Bakan Tekin: Çürük elmaları ayıklama yetkimiz yok!
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi
MGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı
MGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı
Ege Denizi beşik gibi! Son deprem 23.19'da oldu
Ege Denizi beşik gibi! Son deprem 23.19'da oldu
'Bir gecelik hasılatını harcamayan aç gözlülerden hesap sorulacak'
'Bir gecelik hasılatını harcamayan aç gözlülerden hesap sorulacak'
Dört ilde okullar depremin yıldönümünde tatil edildi
Dört ilde okullar depremin yıldönümünde tatil edildi
Şubatta ekonomi gündemi yoğun
Şubatta ekonomi gündemi yoğun
Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi
Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi
Enflasyon sepetinde değişiklik! Bu yıl 407 madde takip edilecek
Enflasyon sepetinde değişiklik! Bu yıl 407 madde takip edilecek
Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi
Uzmanlar açıkladı: Ege'deki depremler Türkiye'deki fayları tetikler mi?
Uzmanlar açıkladı: Ege'deki depremler Türkiye'deki fayları tetikler mi?
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Yüzde 10'u iptal edilecek
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Yüzde 10'u iptal edilecek
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi

Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan deprem fırtınası sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgede son olarak büyüklüğü 4 üzerinde olan depremin saat 05.46'da kaydedildiğini, sarsıntının büyüklüğünün ise 4,6 olduğunu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 07:23, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 07:25
Yazdır
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi

Ege Denizi'nde Ocak ayının son günlerinde başlayan ve hız kesmeden devam eden deprem hareketliliği paniğe neden oluyor. 28 Ocak'tan bu yana bölgede 500'e yakın deprem kaydedilirken, Yunanistan ve Türkiye'nin sahil kısmında hissedilen sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son olarak 4 büyüklüğü üzerindeki depremin dün akşam saat 23.39'da kaydedildiğini açıklamış, depremin büyüklüğünün ise 4,7 olduğu belirtilmişti. Bu depremin 13,88 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklanırken, AFAD'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

BU KEZ 4,6 İLE SALLANDI

AFAD, saat 05.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu depremin ardından, saat 05.48'de 3.6, saat 06.03'te ise 3.9 büyüklüğünde yeni sarsıntılar kaydedildi.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği korkuya neden olan depremlerin, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığı bildirilen bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremler, 5-25 kilometre arasında değişen derinliklerde meydana gelmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem yaklaşık 140 kilometre mesafede gerçekleşmiştir.

2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmamıştır. Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir.

Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber