THY'nin seferlerine 'kar' engeli: 5-6 Şubat'ta seferler iptal!
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı dolayısıyla yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 21:35, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 21:55
Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.