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Gümüşhane'de eğitime 1 gün ara verildi

Gümüşhane'de yoğun kar yağışının ardından 6 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verilirken, engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 17:35, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:36
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Gümüşhane'de eğitime 1 gün ara verildi

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının 6 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara istinaden il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 6 Şubat günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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