Milli hızlı trene ilk kaynak bugün

Uraloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet Binası'nda Vali İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte İl Koordinasyon Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü

Daha sonra Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na katılan Uraloğlu, Bakanlık olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayanların trafik sorununun çözümü için önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye genelinde tamamlayarak hizmete sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometre olduğunu aktaran Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı da dahil Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da 73,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını sürdürdüklerini belirtti.

Yeni Raylı Sistem Projeleri

Uraloğlu, 2'si Ankara'da olmak üzere Sakarya ve Trabzon'da toplam 67 kilometre uzunluğunda 4 ayrı kent içi raylı sistem hattı projelerinin hazırlanmasına devam ettiklerini belirterek "İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya olmak üzere 4 ilimizde 126,7 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde Bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 634,1 kilometreye çıkarmış olacağız. Yani Gebze'den çıktığınızda Sinop'a, Antalya'ya ya da sınırlarımızı aşarak Sofya'ya ulaşacak kadar uzunluktan bahsediyoruz." diye konuştu.

Kocaeli'deki Önemli Raylı Sistem Projeleri

Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı Projesi'nin Kocaeli'de hayata geçirdikleri 3 önemli kent içi raylı sistem projesinden biri olduğunu aktaran Uraloğlu, geçen yıl 3,1 kilometre uzunluğunda olan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı hizmete açtıklarını anımsattı. Uraloğlu, söz konusu hattın yapım çalışmalarını 1,5 yıldan kısa sürede tamamlayarak Büyükşehir Belediyesi ile hizmete sunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

Hattımız sayesinde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresi 15 dakikaya düştü.

Diğer bir kent içi ulaşım projemiz olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuzey HRS (hafif raylı sistem) Hattı 1. Etabı için de 27 Haziran 2024'te yükleniciye yer teslimini gerçekleştirdik.

Bu ilk etabı, Kocaeli'nin stratejik ulaşım ağında önemli yer tutacak şekilde planladık.

Hat, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ı kat ederek kent merkezine ulaşacak.

Kent merkezine ulaştıktan sonra da Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak.

Şu anda güzergah üzerinde istasyon, şaft ve depo sahası yerleşimleri incelemeleriyle mevcut ve planlanan altyapı tesisleri ve sanat yapılarıyla etkileşim araştırmaları ve altyapı deplase işleri devam ediyor. Yine güzergah boyunca inşaat çalışmaları nedeniyle kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onaylarıyla altyapı proje onay süreçleri de sürüyor. Diğer yandan ana hat tünel kazılarını yapacak olan TBM'lerin parça ve ekipmanlarını sahaya getirdik ve montaj çalışmalarına başladık."

Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'nın Özellikleri

Projenin ikinci etabında da kuzey hafif raylı sistem hattının kapsamını genişletmeyi ve Kocaeli'nin daha geniş bölgelerine hizmet vermesini hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, ikinci etabı, bir uçtan Körfez ilçesi Atalar mevkisine diğer uçtan ise Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na erişimi sağlayacak şekilde planladıklarını bildirdi. "Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı günde 330 bin yolcuya hizmet verebilecek" Uraloğlu, yapım çalışmalarına devam ettikleri 15,4 kilometre uzunluğundaki Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'nı çift hat olarak inşa ettiklerini aktararak, tasarım hızı 90 kilometre olan hattın 11 istasyonuyla günde 330 bin yolcuya hizmet verebileceğini kaydetti.

Yerli ve Milli Ulaşım Projeleri

"Metro hatlarımız her şeyiyle milli ve yerli olacak" Hat tamamlandığında araçların 80 kilometre servis hızı, 1150 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğuyla sürücüsüz hizmet vereceğini aktaran Uraloğlu, metro inşaatı kapsamındaki yürüyen merdiven, asansör, fanlar, havalandırma, yangın önleme gibi sistemlerinde de yerlilik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu bildirdi. Uraloğlu, bu araçlarla inşa ettikleri hatla entegrasyon test çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'mız, inşasını yapan yüklenicisinden hat üzerinde çalışacak araçlarına ve sinyalizasyon sistemine kadar tamamen milli şirketimiz eliyle her şeyiyle Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız." Bu özelliğiyle Türkiye Yüzyılı'nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının en güzel kanıtıdır. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarıyla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak." diye konuştu.

Yerli ve Milli Elektrikli Tren Setleri

Bir müjde daha paylaşmak istediğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Yarın Sakarya'daki TÜRASAŞ tesislerimizde 225 kilometre hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren setimizin gövde kaynak törenini gerçekleştirerek üretimini başlatmış olacağız." Zaten 160 kilometre hıza sahip yerli ve milli elektrikli tren setlerimizi üretmiştik ve 3 setimizin şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yaptığını hepimiz biliyoruz. Şimdi 225 kilometre hıza sahip olanları da üretmeye başlayacağız.Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'mızda yerli metro araçlarımız, ana hatlarımızda yerli elektrikli tren setlerimiz. Yine örneğin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullandığımız yerli ve milli elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerimiz.. Bunlar çok ama çok kıymetli kazanımlar ülkemiz için. Bildiğiniz üzere ne kadar çok yerli üretim o kadar çok bağımsız ve güçlü ülke anlamı taşımaktadır. Hiç şüpheniz olmasın Türkiye'nin gelecek vizyonunu, teknolojiyi yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendireceğiz."