Çorlu'da trajik olay: 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir baba ve kızıyla ilgili trajik bir olay yaşandı. Polis ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 07:41, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 07:43
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu.
Olayın Gelişimi
- Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.
- Bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı.
- Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin kızı 13 yaşındaki S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
A.Y'nin Durumu
- Bilekleri kesilmiş halde yaralı bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.