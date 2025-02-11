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Türkiye'nin Müttefik İmajı Yükselişte

Anketler, Türkiye'nin müttefik olarak algısının arttığını gösteriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 10:38, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 10:40
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Türkiye'nin Müttefik İmajı Yükselişte

Münih Güvenlik Raporu 2025, savunma ve dış politika konularının ele alınacağı 61. Münih Güvenlik Konferansı öncesi "Çok Kutupluluk" başlığıyla yayımlandı.Rapor için dünya genelini kapsayacak şekilde Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Brezilya, Japonya, Kanada, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'da anketler de yapıldı.

Türkiye'nin Müttefik Olarak Görülmesi

  • Çoğunluğu Batılı söz konusu anketlerde, bakışların olumlu yönde en çok değiştiği ülkeler Türkiye'nin yanı sıra Güney Kore, Polonya ve İngiltere oldu.
  • Rapora göre Fransa hariç anket yapılan tüm ülkelerde Türkiye'yi "müttefik" görenlerin oranı, "tehdit" olarak görenlerden fazla çıktı.
  • Türkiye'yi "müttefik" görenlerle "tehdit" görenler arasındaki fark İngiltere ve Japonya'da 28'er puan, Çin'de 26 puan, Hindistan'da 25 puan, Güney Afrika'da 19 puan, ABD ve Kanada'da 14'er puan, Brezilya'da 10 puan, İtalya'da 5 puan ve Almanya'da 2 puan oldu.
  • Buna mukabil sadece Fransa'da 2 puan farkla, Türkiye'yi "tehdit" görenlerin oranı "müttefik" görenlerden yüksek çıktı.

Türkiye'yi "Müttefik" Görenlerin Artışı

  • Bir önceki ankete göre Türkiye'yi "müttefik" görenlerin en çok arttığı ülkeler 11'er puanla Almanya ve İngiltere, 9 puanla İtalya, 8 puanla Fransa ve 6 puanla Kanada olarak sıralandı.
  • Güney Kore'nin ardından Türkiye, bu alanda son bir yılda bakışların en çok olumluya döndüğü ikinci ülke olurken olumlu puan alan diğer ülkeler arasında İngiltere, Brezilya ve Polonya öne çıktı.

Müttefiklik İmajının Darbe Alması

  • Buna mukabil bir önceki ankete göre "müttefiklik" imajları en fazla darbe alan ülkeler arasında ABD ve İsrail başı çekti. ABD'yi "müttefik" görenlerin oranı Fransa'da 15 puan, Japonya'da 11 puan, Almanya'da 9 puan ve İngiltere'de 6 puan azaldı.
  • Uluslararası mahkemelerde Gazze'de soykırım suçu işlemekle yargılanan İsrail'i de "tehdit" olarak görenlerin oranının bir önceki ankete göre hızla artması dikkat çekti.

İsrail'in "Tehdit" Olarak Görülmesi

  • İsrail'i "tehdit" görenlerin oranı İtalya'da 12 puan, Fransa'da 11 puan, İngiltere'de 9 puan, Almanya ve Japonya'da 8'er puan, ABD, Çin ve Brezilya'da 4'er puan azaldı.
  • Aynı zamanda İsrail, anket yapılan ülkelerin tamamında artan oranda "tehdit" olarak görülen tek ülke oldu.


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