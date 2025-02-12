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Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! 5,1 ile sallandılar

Ege Denizi'nde deprem fırtınası kuvvetli bir şekilde devam ediyor. 2 haftadır süren depremlerin son 2 haftadır şiddetini arttırması dikkat çekiyor. Gece yarısı bölgede bir sarsıntı daha gerçekleşti, insanlar büyük korku yaşadı. AFAD depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı. Artçılar ise 10 dakikada bir devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 07:19, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 07:21
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Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! 5,1 ile sallandılar

Ege Denizi'ndeki deprem kasırgası volkanik patlama ve tsunami risklerini de beraberinde getiriyor. Yunanistan'da Santorini Adası oldukça tehlikeli bir konumda. Hem bizde hem de komşuda panik havası sürerken şiddetli depremler de art arda gelmeye devam ediyor. Son sarsıntı az önce gerçekleşti, AFAD ilk verileri paylaştı.

5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.14'de merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Derinliği ise yerin 7 kilometre altı oldu.

10 DAKİKADA BİR DEPREM OLUYOR

5,1'LİK depremin ardından sarsıntılar devam etti. Bölgede her 10 dakikada bir deprem oluyor ve bu bitmek bilmiyor. İnsanlarda korku ve kaos hakim, şuan için herhangi bir olumsuz ihbar ise yapılmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad adalarında depremler devam ediyor. İçinde 3.500 yıl önce patlamış yanardağın bulunduğu Santorini'de önceki gün akşam saatlerinde yerin 17 kilometre derinliğinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, başkent Atina'da da hissedilen depremin son dönemlerde bölgede kaydedilen en şiddetli deprem olduğunu açıkladı. Depremde herhangi bir hasar ya da yaralanma olmadı. Santorini, 28 Ocak'tan bu yana sık sık sarsılıyor. Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı tarafından bölgede 12 bin 800'den fazla deprem tespit edildi. Bölgede yaşanan hareketlilik sebebiyle adanın bazı bölümlerinde toprak kaymaları görüldü. En az 11 bin kişinin terk ettiği Santorini'de okullar hala kapalı.

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