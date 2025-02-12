Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malzeya'dan sonra bir diğer Asya ülkesi olan Endonezya'ya geldi.

Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

Ziyaret kapsamında Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, Türkiye-Endonezya ilişkilerinde gelinen son durum değerlendirilecek. Bu kapsamda öne çıkan başlıklardan biri de savunma sanayii işbirliğinin geliştirilmesi olacak.

Ziyarette küresel konular da gündeme gelecek. Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin sürdürülebilmesi için İslam ülkelerinin atması gereken adımlar ele alınacak

Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması konusunda ihtiyaç duyulan ortak çaba konuşulacak.