Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Edirne'de yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 09:40, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 09:41
Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen Ü.K'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı anlaşılan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.