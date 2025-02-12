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Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Edirne'de yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 09:40, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 09:41
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Edirne'de yakalandı

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen Ü.K'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı anlaşılan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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