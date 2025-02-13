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Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Et Fiyatlarına Sıkı Denetim

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan öncesi et fiyatları konusunda uyardı ve denetimlerin kapsamını genişleteceklerini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 12:35, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 12:37
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Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Et Fiyatlarına Sıkı Denetim

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sektör paydaşlarını uyardı. Küle, gerekirse denetimlerin kapsamını genişleteceklerini belirtti.

İki Boyutlu Sıkı Denetim

Küle, kırmızı et piyasasına yönelik denetimlerin iki yönlü yürütüldüğünü ifade etti. Bir yandan kurum uzmanlarının firmalarda habersiz incelemeler gerçekleştirdiğini, diğer yandan fiyatların sürekli analiz edildiğini söyledi.Başkan Küle, tarım ve gıda sektöründeki incelemelerin ve ceza uygulamalarının artarak devam edeceğini vurgulayarak,

"Ramazan ayı öncesinde fiyat dalgalanmalarına karşı tüm kesimleri uyarıyoruz. Gerekirse denetimlerimizi daha fazla tarafı kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Vatandaşlarımızın makul fiyatla gıda tedarik etmesi önceliklerimiz arasındadır"

dedi.

Manipülatif Fiyat Artışlarına Uyarı

Sektör temsilcileri ve bazı birlik başkanlarının fiyatlara ilişkin açıklamalarını yakından izlediklerini belirten Küle, özellikle sosyal medyada kırmızı et fiyatlarıyla ilgili manipülatif söylemler görüldüğünü dile getirdi. Küle,

"Tüm sektör paydaşlarını, arz-talep dengesi dışında fiyat artışlarına neden olacak davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarıyorum"

ifadelerini kullandı.

Ağır Para Cezası Uyarısı

Küle, maliyetlerle ilişkilendirilemeyen fiyat artışlarının, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali sayılabileceğini belirterek, bu tür ihlallerin yüksek para cezalarıyla sonuçlanabileceğini vurguladı.

"Sektördeki tüm paydaşlar, fiyatlarını kendi maliyetleri ölçüsünde ve dış etkilerden bağımsız şekilde oluşturmalıdır"

dedi.

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