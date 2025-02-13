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Bakanlık: Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz

Sağlık Bakanlığı, acil müdahale sırasında hastayla pazarlık yapıldığı tespit edilen özel hastane hakkında olağanüstü denetim başlattı. Açıklamada, hiçbir vatandaşın sağlığının pazarlık konusu yapılamayacağı vurgulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 14:25, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 14:08
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Bakanlık: Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz

Sağlık Bakanlığı, özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale esnasında vatandaşla pazarlık yapıldığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşa anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntülerin herkesi üzdüğü belirtildi.

"Herhangi bir ücret talep edilemez"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu hadiseye derhal müdahil olduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldığı aktarılan açıklamada, mevzuat çerçevesinde bu tür azil başvurularda standartlara uygun gerekli stentin hastaya takılması gerektiği ve herhangi bir ücret talep edilemeyeceği ifade edildi.

"Gerekli idari yaptırım uygulayacaktır"

Açıklamada, "Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir." denildi.

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