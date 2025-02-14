Gram altında yeni rekor

Ons altın yeni yılda tarihi zirvesini 8 kez test ederken, yükselişlerinde ona eşlik eden gram altın ise son rekoruna bugün imza attı.

ABD'de açıklanan enflasyon ve üretici fiyatları verisinin beklentileri aşması, Fed'in faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi. Güçlü dolar karşısında değer kaybeden altın, piyasalardaki belirsizlik ve Trump yönetiminin yarattığı risk algısıyla yükselişini sürdürdü. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları bugün yeni bir rekora imza attı.

Türkiye'de doların 36,20 TL'yi aşarak yeni zirvesine çıkması gram altın fiyatlarını da etkiledi. Türkiye'de altının gram fiyatı 3 bin 418 TL'ye ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Ons altın ise 2 bin 932 dolar seviyelerinde işlem görüyor.