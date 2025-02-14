Trump imzaladı! Altında yeni rekor geldi

Altın fiyatları bu haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Geçen hafta 2860 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün ilk işlemlerde 2928 dolara yakın görünümünü koruyor. Hafta içinde 2943 dolarda rekor seviyesini de gören ons altın, geçmişte çok nadir görülen 7 haftalık yükseliş serisine doğru ilerliyor.

JEOPOLİTİK RİKSLER HAFİFLİYOR

Bu hafta Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için ABD'nin çabaları öne çıkarken, Orta Doğu'da da Hamas'ın rehine takasına devam edecek olması, jeopolitik risk algısını bir miktar düşürdü. Bu gelişmelere rağmen altında yükselişin sürmesi dikkat çekti.

YENİ TARİFELER GELİYOR

Küresel piyasalarda tarife geriliminden kaynaklanan riskler ise devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, bütün ülkelere "mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri" uygulama kararını da imzaladı. Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız" diyerek; otomobiller, çipler ve ilaçlara yönelik tarifeleri de bu planın dışında olacağını aktardı.

ABD Ticaret Bakan Adayı Lutnick, karşılıklı tarifeler konusunda her ülkeyi tek tek inceleyeceklerini ve çalışmaları nisana kadar tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Öte yandan dolar endeksi (DXY), son açıklanan tarifelerin zamana yayılması ve karşı ülkelerden de "hemen misilleme" endişesinin azalmasıyla birlikte 107,00 sınırına kadar geriledi.

Altın fiyatları, dolar endeksinin gerilemesinden de destek bularak yükselişin sürdürdü.

14 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN FİYATI

İç piyasadaki fiyatlamalara bakıldığında serbest piyasada işlem gören 14 Şubat 2025 gram altın fiyatı 3408 TL'den güne başlıyor. Gram 3413 TL ile yeni rekor seviyesini de test etti. Dolarda 36,20 TL'nin görülmesi de gram altın fiyatındaki ivmelenmede etkili oldu.

Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise işlemler 3440-3475 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 5 bin 670 TL'den satılıyor.

Analistler ons altında 2900 doların destek ve 2945 doların direnç olarak izlenmesi gerektiğini belirtiyor.