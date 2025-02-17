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Adıyaman Üniversitesi'nde KDK'nın girişimiyle ders muafiyeti

Adıyaman Üniversitesi'nde bir öğrencinin ders muafiyeti talebi, KDK'nın devreye girmesiyle kabul edildi ve mağduriyet giderildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 11:53, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 13:11
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Adıyaman Üniversitesi'nde KDK'nın girişimiyle ders muafiyeti

Öğrencinin reddedilen ders muafiyeti talebi, KDK aracılığıyla yerine getirildiAdıyaman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne kayıt yaptıran ve ders muafiyetine başvuran öğrencinin reddedilen talebi, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle yerine getirildi.

Öğrenci KDK'ya Başvurdu

Adıyaman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 2023 yılında kayıt yaptıran öğrenci ders muafiyeti KDK' ya başvurdu. Öğrenci, Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin, kayıt olduğu tarihte yürürlükte olan 14'üncü maddesine göre, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç 7 iş günü içinde, bölüm başkanlığına son 5 yılda mezun olduğu veya ilişik kestiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere ilişkin muafiyete başvurabileceğinin düzenlendiğini belirtti. Son 5 yılda mezun olduğu bölümlerin derslerini saydırabildiğini, ancak 'son 5 yılda mezun olma' şartının 2024 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile kaldırıldığını bildiren öğrenci, bu hükme göre yeniden ders muafiyeti talebinde bulunduğunu ancak ders muafiyet taleplerinin yalnızca kayıt olunan yıl alınmasından ötürü talebinin reddedildiğini ifade etti. Öğrenci, mevzuatta yapılan sık ve birbiri ile çelişen değişiklikler sebebiyle mağduriyet yaşadığını ileri sürerek, ders muafiyeti talebinin karşılanmasını istedi.

KDK'nın Girişimiyle Öğrencinin Başvurusu Görüşüldü

KDK'nın girişimleriyle, Adıyaman Üniversitesi Senatosunca başvuru görüşülerek, başvuranın ve benzer durumda bulunan öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar alındı. Üniversite senatosunun kararında; ders muafiyeti işleminin temel mantığında, 'kazanılmış yeterliliklerin tanınması' olduğu ve 'son 5 yıl şartı'nın yalnızca 2022 ile 2024 yılları arasında yürürlükte olduğu gözetildiğinde, bu tarihler arasında üniversitelerine yeni kayıt yaptıran öğrencilere ayrıksı bir uygulamanın söz konusu olduğu ifade edildi. 19 Aralık 2022 ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında kayıt yaptırıp, halihazırda öğrenimlerine devam eden ve ders saydırmaya ilişkin menfaatleri devam ettiğinden mağduriyet yaşadığını dilekçesi ile bölüm başkanlıklarına bildiren öğrencilere mahsus olarak; halihazırda yürürlükte bulunan düzenleme gereğince, öğrenimlerinde geldikleri aşamadan itibaren almakla yükümlü oldukları derslere ilişkin ders saydırma taleplerinin alınması ve Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesine göre değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildiği KDK'ya bildirildi.

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