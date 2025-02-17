Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol gözaltına alındı
DEM Partili Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Erol'un emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 15:58, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 17:09
DEM Partili Bitlis-Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasından gözaltına alındı.
Erol, belediye başkanlığı binasından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Belediye başkanının emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.