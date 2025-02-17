Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 21:30, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 22:13
Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.
Zelenskiy'nin, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.