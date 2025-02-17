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Baba ve üvey anne dehşeti: Soğuk su döküp hortumla dövdüler

Şanlıurfa'da çocuklarını hortumla dövüp soğuk havada, çıplak bir şekilde damda yıkayan baba ve üvey anne gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 17:16, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 17:30
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Olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir baba ve üvey anne 5 ve 7 yaşındaki çocuklarını, iddiaya göre tuvaletlerini altlarına yaptıkları için soğuk su ile çıplak bir şekilde yıkadı. Soğuk su ile yıkanan çocuklar daha sonra hortumla dövüldü. Çocuklarının ağlama seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Baba ve üvey anne gözaltına alındı

Anne ve babanın boşanması sonrası çocuklardan 2'sinin babaanne ile, 2'sinin ise üvey anne ve baba ile yaşadığı öğrenildi. Çocuklara şiddet uyguladığı öne sürülen baba ve üvey anne, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği konu ile ilgili açıklamasında, "16.02.2025 tarihinde sosyal medya ve basında yer alan bazı haberlerde ''Şanlıurfa'da bir babanın çocuklarına şiddet uyguladığı" yönündeki iddialarla ilgili olarak valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 16.02.2025 tarihinde gündeme gelen olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından çok hızlı şekilde gerekli çalışmalar yapılarak

kötü muamelede bulunan baba gözaltına alınmış ve adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Habere konu olan çocuklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından ivedilikle koruma altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

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