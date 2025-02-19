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İstanbul'da okullar yarın için tatil edildi

İstanbul'da kent genelinde etkisini artıran kar yağışı trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 20 Şubat 2025'te eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 15:52, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 17:20
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İstanbul'da okullar yarın için tatil edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." bilgisini paylaştı.

Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı, trafik durma noktasına geldi

Megakentte öğle saatlerinde özellikle kuzey bölgelerinde görülmeye başlanan kar yağışı, tüm ilçelerde etkisini artırdı.

Anadolu Yakası'nda Beykoz'daki birçok noktada trafik durma noktasına gelirken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda da araçların ilerleyemediği görülüyor.

Otobüsle evlerine gitmeye çalışan birçok vatandaş, araçlardan inip yaya olarak yoluna devam ediyor.

Diğer ilçelerde de yeşillik alanlar beyaza bürünürken, toplu taşıma istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda ise kuzey ilçeler başta olmak üzere kar yağışı tüm bölgelerde etkili oluyor.

Taksim ve Sultanahmet meydanlarında da etkili olan kar yağışına ilgi gösteren turistler ve çocuklar fotoğraf çektiriyor.

Ana arterlerde kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, cadde ve sokaklarda biriken kar nedeniyle yayaların yürümekte zorlandığı görülüyor.

Şişli ve Kağıthane'de ise araçlar yokuşları çıkmakta zorluk yaşıyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

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