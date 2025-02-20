Karaman'da polis aracında intihar girişimi

Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Et fiyatları sıkı takipte
Et fiyatları sıkı takipte
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Karaman'da polis aracında intihar girişimi

Karaman'da bir trafik kazası sonrası gözaltına alınan şahıs, polis aracında intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 07:29, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 09:11
Yazdır

M.K. (27) idaresindeki 42 FN 255 plakalı otomobil, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaza yaptı. Devriye görevindeki polis ekiplerince işlem yapılmak üzere ekip arabasına bindirilen M.K, aracın nezarethane bölümünde belinden çıkardığı silahla kendini vurdu.

Hastaneye Kaldırılan Adamın Durumu Ağır

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten Açıklama Geldi: Silahı Üzerinde Sakladı

Karaman Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen tek taraflı hasarlı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerimiz, refüje çıkmış araç tespit etmiştir. Sürücü M.K'nin yapılan alkol ölçümünde 1,39 promil alkollü olduğu belirlenmiş, şahıs hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan işlem yapılmak üzere polis aracına alınmış ve kaba üst araması gerçekleştirilmiştir. Ancak ekip aracının nezarethane bölümü kapatıldığı esnada içeriden silah sesi duyulmuş ve şahsın, üzerinde sakladığı ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs ettiği görülmüştür. Olay yerine derhal ambulans çağrılmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikat titizlikle devam etmektedir."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber