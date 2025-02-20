Karaman'da polis aracında intihar girişimi

M.K. (27) idaresindeki 42 FN 255 plakalı otomobil, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaza yaptı. Devriye görevindeki polis ekiplerince işlem yapılmak üzere ekip arabasına bindirilen M.K, aracın nezarethane bölümünde belinden çıkardığı silahla kendini vurdu.

Hastaneye Kaldırılan Adamın Durumu Ağır

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten Açıklama Geldi: Silahı Üzerinde Sakladı

Karaman Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen tek taraflı hasarlı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerimiz, refüje çıkmış araç tespit etmiştir. Sürücü M.K'nin yapılan alkol ölçümünde 1,39 promil alkollü olduğu belirlenmiş, şahıs hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan işlem yapılmak üzere polis aracına alınmış ve kaba üst araması gerçekleştirilmiştir. Ancak ekip aracının nezarethane bölümü kapatıldığı esnada içeriden silah sesi duyulmuş ve şahsın, üzerinde sakladığı ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs ettiği görülmüştür. Olay yerine derhal ambulans çağrılmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikat titizlikle devam etmektedir."



