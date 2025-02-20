Galatasaray, yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kuruluna başvurdu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre sarı-kırmızılı kulüp, yapılan atamayla ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Tahkim Kuruluna başvurdu.

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