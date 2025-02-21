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Dolar/TL 36,41 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,4090 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 10:24, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 10:00
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Dolar/TL 36,41 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 36,3010'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 36,4090 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 38,2040'tan ve sterlin/TL yatay seyirle 46,1060'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 106,5 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korumaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari politikalarının mevcut ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine yönelik endişeler ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin yaptığı her şeyin "dezenflasyonist" olacağını öne sürerek, enerji maliyetlerini düşüreceklerini, düzenlemeleri azaltacaklarını ve vergi indirimlerini kalıcı hale getireceklerini, böylelikle gelir artışı ve maliyet düşüşü sağlayacaklarını anlattı.

Tarifeler nedeniyle bir fiyat ayarlaması yapılırsa bu durumun geçici olacağını savunan Bessent, bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri düşürmesini uzun süre engellemeyeceğini ifade etti.

Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri de devam ederken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun 2022'de ulaştığı 40 yılın en yüksek seviyesinden düşürülmesinde büyük ilerleme kaydedildiğinin unutulmamasının önemli olduğunu vurgulayarak, ancak ekonomideki belirsizlik düzeyinin ve Trump yönetiminin tarifeler konusunda gelişen politikalarının etkisinin olabileceğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de temel beklentisinin bu yıl içinde iki çeyrek puanlık faiz indirimi olduğunu ancak buna yönelik belirsizliğin oldukça önemli görüldüğünü ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise piyasa ve bazı anketlerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin son 3 ayda belirgin şekilde artış gösterdiğini, enflasyonun mevcut hedefin üzerinde kalması veya beklentilerin artması halinde daha kısıtlayıcı bir para politikası seyrinin uygun olabileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin destek, 107 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

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