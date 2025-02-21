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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 9.815,92 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 10:37, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 10:34
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,42 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.815,92 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,16 ile inşaat oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.807,50 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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