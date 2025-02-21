Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarının indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermesine neden oluyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 21 Şubat 2025 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN KAÇ LİRA?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 46 lira 56 kuruştan,

Benzinin litresi ise ortalama 46 lira 43 kuruştan satılıyor.



