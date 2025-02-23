Bornova'da trajik av kazası: Baba oğlunu kaybetti

İzmir Bornova'da ormanlık alanda meydana gelen üzücü olayda, Rıfat E. isimli bir kişi, 12 yaşındaki oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya çıktığı sırada tüfeğinin kazara patlaması sonucu oğlunun kafasından vurularak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olayın Detayları

Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi Rasathane mevkiinde gerçekleşen olayda, Rıfat E. avlanmak için ormanlık alana oğluyla gitmişti. Ne yazık ki, av tüfeğinin kazara patlaması sonucunda Ateş Ali E. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adli Süreç Başlatıldı

Olayın ardından, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Rıfat E. gözaltına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.