Bornova'da trajik av kazası: Baba oğlunu kaybetti
İzmir Bornova'da avlanmaya çıkan Rıfat E.'nin tüfeği kazara patladı, 12 yaşındaki oğlu Ateş Ali E. hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 17:57, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 17:58
İzmir Bornova'da ormanlık alanda meydana gelen üzücü olayda, Rıfat E. isimli bir kişi, 12 yaşındaki oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya çıktığı sırada tüfeğinin kazara patlaması sonucu oğlunun kafasından vurularak hayatını kaybetmesine neden oldu.
Olayın Detayları
Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi Rasathane mevkiinde gerçekleşen olayda, Rıfat E. avlanmak için ormanlık alana oğluyla gitmişti. Ne yazık ki, av tüfeğinin kazara patlaması sonucunda Ateş Ali E. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Adli Süreç Başlatıldı
Olayın ardından, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Rıfat E. gözaltına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.