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Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir restorana elinde silahla girerek bir kişiyi vuran ardından, diğer kişileri rehin alan şahsın ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Olayda silahla yararlanan kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 14:12, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 14:13
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Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan bir restoranda elinde silahla girip, bir kişiyi yaralayan şahsın ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralıyı teslim etmeyi reddetti

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, saat 12.15 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki restorana elinde silahla girerek, bir kişiyi vurdu. Ardından, içeride bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli, yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi de reddetti. Bir süre içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen zanlı, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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