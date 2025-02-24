2024-2025 Eğitim Yılı 2. Dönem Sınav Tarihleri Açıklandı

Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
Sompo ile öğretmen & doktorlara kasko'da %30'a varan indirim!
Sompo ile öğretmen & doktorlara kasko'da %30'a varan indirim!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi
Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
AK Parti'de A takımı netleşti!
AK Parti'de A takımı netleşti!
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!
Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!
MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor
Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

2024-2025 Eğitim Yılı 2. Dönem Sınav Tarihleri Açıklandı

MEB, 2024-2025 eğitim yılı için sınav tarihlerini duyurdu. Öğrenciler 17-28 Mart arasında yazılı sınavlara girecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 14:50, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 14:51
Yazdır
2024-2025 Eğitim Yılı 2. Dönem Sınav Tarihleri Açıklandı

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılında 2. dönem 1. yazılı sınavlarının ne zaman yapılacağı, öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav takvimini duyurarak milyonlarca öğrencinin sınav tarihlerine ilişkin beklentilerini netleştirdi.

Ortak Sınav Sistemi Genişletildi

Geçtiğimiz yıl sadece 6. ve 9. sınıflarda uygulanan ortak sınav sistemi, bu yıl itibarıyla 7. ve 10. sınıfları kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinde ortak sınavlar gerçekleştirilecek.

2. Dönem Sınav Tarihleri

2. dönem 1. yazılı sınavları, 17 - 28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 6, 7, 9 ve 10. sınıfları kapsayan ortak sınav sistemi, öğrencilerin belirli derslerde merkezi olarak değerlendirilmesine imkan tanıyacak.Öğrencilerin sınavlara zamanında ve eksiksiz bir şekilde hazırlanabilmeleri için MEB tarafından belirlenen takvime dikkat etmeleri önem taşıyor.

MEB 2. Dönem 1. Sınavlar Ne Zaman?

Öğrenciler için büyük önem taşıyan 2. dönem sınavlarında, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için ortak sınav sistemi uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre ortak sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:

  • 1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024
  • 1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025
  • 2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025
  • 2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber