Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması

Beykoz Belediye Başkanlığı'nın konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri gerekçesiyle 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D., gözaltına alındı.

Beykoz Belediyesine konser soruşturması!



Beykoz Belediye Başkanlığının 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri iddiası ile gözaltına alındı.



Detayları, Ekol TV Muhabiri Dilek Yaman Demir (@dlk_ymn). pic.twitter.com/GRKRRHxosu Ekol TV (@ekoltvv) February 25, 2025

Usulsüz harcama iddialarına inceleme başlatılmıştı

Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 A.Ş.'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor A.Ş. adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde "usulsüz harcama yapıldığı" iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ise şu açıklamayı yapmıştı:

"Toplam 145 kalemden oluşan ihalede sanatçı ödemeleri 19 milyon lira değil, sadece 2 milyon 145 bin liradır. Konserler ise açık ihale kapsamında düzenlenmiştir. Kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Beykoz 1908 A.Ş. ile ilgili iddiaya gelirsek, Tuzla Sporun Türkiye Futbol Federasyonu ikinci ligdeki haklarını alarak