MİT, Reyhanlı Saldırısının Failini Suriye'de Yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği sınır ötesi operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir DÜKANCI'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

Reyhanlı Saldırısının Failleri Adalet Önünde

MİT, 2013 yılında Reyhanlı'da hayatını kaybeden 53 kişinin kanını yerde bırakmadı. Saldırının üç faili de MİT'in hedefinden kurtulamadı.

MİT Adım Adım İzledi

MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir DÜKANCI'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen DÜKANCI'nın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan'a kaçmayı planladığı öğrenildi. DÜKANCI'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi.Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan DÜKANCI'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Sınır Ötesi Operasyonla Yakalandı

Reyhanlı saldırısının faillerinden DÜKANCI, MİT'in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakalanan DÜKANCI, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Diğer Faillerin Yakalanması

MİT, saldırının faillerinden Yusuf NAZİK'i 2018'de, Muhammed Dib KORALI'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.