Bolu'daki feci yangın can aldı!

Dörtdivan ilçesi Aşağıdüğer köyünde, Kerim ve Ahmet Yastımoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. 10 kişinin yaşadığı evdeki yangına uykularında yakalanan Yastımoğlu ailesi büyük korku yaşadı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, evdekileri de tahliye etmek için çalışma başlattı. Evi saran alevler nedeniyle dışarıya çıkamayan Kerim Yastımoğlu'nun eşi Fatma Yatsımoğlu, hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından söndürülen yangında 2 katlı evin kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.