Yeni Araç Muayene Döneminde Ücretsiz Çağrı Merkezi Kurulacak

Araç Muayene Hizmetlerinde Yeni Dönem: 2027-2047Araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesine yönelik ihale dün yapıldı. 2027'de başlayacak yeni dönemde, randevu alınması ve muayenelere ilişkin talep ve şikayetleri karşılamak için ücretsiz çağrı merkezi kurulması gerekecek.

Özelleştirme Süreci ve İhale Detayları

Türkiye'deki araç muayene hizmetleri, kuzey ve güney olarak iki bölge halinde 2004'te yapılan ihaleyle özelleştirildi. Yatırımcılarla birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri 2007'de imzalandı. Bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

Yeni İhale ve Teklifler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan ihalede, 20 yıllık imtiyaz hakkı bedeli olarak MOI Ortak Girişim Grubu tarafından toplam 1 milyar 720 milyon dolar teklif verildi. Bu süreçte Rekabet Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararları ile Danıştay görüşünün alınmasını takiben imtiyaz sözleşmeleri imzalanacak.

Hizmet Standartları ve Yatırımlar

Mevzuat gereği, imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin belirli oranları kamu payı olarak Hazineye aktarılacak. Araç muayene istasyonlarına ilişkin yatırımlar, kamu bütçesine yük getirmeden özel sektör aracılığıyla yürütülecek. Yeni dönemde toplamda 249 sabit istasyon ve 93 seyyar istasyon hizmete girecek.

Avrupa Birliği Standartlarında Hizmet

Trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayeneleri Avrupa Birliği standartlarında yürütülecek. Hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etme ve gereken her türlü makine-ekipman yatırımını yapma yükümlülüğü işleticilere ait olacak.

Yenilikçi Hizmetler ve Teknolojik Altyapı

İstasyonlarda, elektrikli şarj istasyonu, ATM ve kafeterya gibi hizmetler sunulacak. Muayene hizmetine ilişkin ödemeler kredi kartı veya günün teknolojik şartlarına uygun diğer tahsilat yöntemleriyle yapılacak, komisyon masrafları vatandaşa yansıtılmayacak.Aracı muayeneye getiren kişilerin randevu talepleri ile muayene işlemlerine yönelik talep ve şikayetleri karşılayabilecek ücretsiz çağrı merkezi de kurulacak.